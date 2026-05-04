İngiltərə Premyer Liqası: "Çelsi" evdə "Nottinqem Forest"ə uduzub
Futbol
- 04 may, 2026
- 20:07
İngiltərə Premyer Liqasının XXXV turunda "Çelsi" evdə "Nottinqem Forest" kollektivi ilə üz-üzə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, "Stemford Bric"də baş tutan matçda "zadəganlar" 1:3 hesabı ilə uduzublar.
"Nottinqem Forest"in qollarını Tayvo Avoni (2, 52) və İqor Jesus (15-p.) vurub. London kollektivinin heyətində isə təsəlli qoluna Juan Pedro (90+3) imza atıb.
Bu, "Çelsi"nin cari mövsüm Premyer Liqada ardıcıl 6-cı məğlubiyyəti olub.
Qeyd edək ki, "Çelsi" turnir cədvəlində 48 xalla 9-cu pillədə yer alıb. "Nottinqem Forest" isə 42 xalla 16-cıdır.
Son xəbərlər
01:27
"Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itiribFutbol
01:16
Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edibİnfrastruktur
01:05
Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan varDigər ölkələr
00:55
Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıbDigər ölkələr
00:24
İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİBRegion
00:12
Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edibDigər ölkələr
00:00
Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölübDigər ölkələr
23:47
ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilibRegion
23:45