    При взрыве на заводе в КНР погибли трое, пострадали 25 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 04 мая, 2026
    • 19:18
    Три человека погибли и еще 25 получили травмы в результате взрыва, произошедшего в понедельник на заводе по производству пиротехнических изделий в провинции Хунань в Центральном Китае.

    Как передает Report, об этом сообщили в местном ведомстве по чрезвычайным ситуациям.

    Уточняется, что взрыв произошел днем на предприятии в городском уезде Люян городского округа Чанша.

    К месту происшествия прибыли сотрудники местных экстренных и пожарно-спасательных служб. В настоящее время спасательная операция продолжается.

    Взрыв прогремел на заводе по производству фейерверков в поселке Гуаньду города уездного уровня Люян (Центральный Китай).

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на ведомство по управлению чрезвычайными ситуациями города Люян.

    В настоящее время уточняется информация о жертвах и пострадавших, а также ведется расследование причин происшествия.

    Взрыв на заводе Китай
    Çində zavodların birində partlayış baş verib, ölən və yaralanan var
    3 killed, 25 injured in China fireworks factory explosion

