При взрыве на заводе в КНР погибли трое, пострадали 25 человек - ОБНОВЛЕНО

Три человека погибли и еще 25 получили травмы в результате взрыва, произошедшего в понедельник на заводе по производству пиротехнических изделий в провинции Хунань в Центральном Китае.

Как передает Report, об этом сообщили в местном ведомстве по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что взрыв произошел днем на предприятии в городском уезде Люян городского округа Чанша.

К месту происшествия прибыли сотрудники местных экстренных и пожарно-спасательных служб. В настоящее время спасательная операция продолжается.

15:49

Взрыв прогремел на заводе по производству фейерверков в поселке Гуаньду города уездного уровня Люян (Центральный Китай).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на ведомство по управлению чрезвычайными ситуациями города Люян.

В настоящее время уточняется информация о жертвах и пострадавших, а также ведется расследование причин происшествия.