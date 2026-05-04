Мировая пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на саммите ЕПС

Ряд ведущих мировых медиаресурсов широко осветил выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в онлайн-формате на 8-м Саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) 4 мая в столице Армении Ереване.

Как сообщает Report, в опубликованных материалах выступление президента представлено по двум параллельным линиям: как формирование практического сотрудничества в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, так и продолжающееся дипломатическое противостояние на фоне политической напряженности с европейскими институтами.

Итальянское Agenzia Nova, швейцарское Swissinfo, аргентинское Infobae подчеркивают наличие прогресса в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, аргументируя это конкретными шагами в экономической и транспортной сферах. В статьях до сведения читателей доводится, что президент Азербайджана резко раскритиковал резолюции, принятые Европейским парламентом и другими структурами, и расценил этот подход как несправедливый.

Российское издание "Коммерсантъ" в статье под заголовком "Алиев обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса с Арменией" освещает выступление президента Азербайджана, подчеркивая политический контекст. Газета указывает, что азербайджанский лидер передал оптимистичные послания относительно мирного процесса, а также подверг резкой критике западные институты.

В целом российские медиа представляют новость по двум основным линиям. С одной стороны, во главу угла ставится продвижение мирного процесса на Южном Кавказе, с другой - углубление политических противоречий с западными институтами.

Марокканская новостная платформа A5R5BR также в основном фокусируется на критике президентом Ильхамом Алиевым европейских институтов, в частности, обвинения в адрес Европейского парламента во вмешательстве в мирный процесс и его ослаблении.

Ливанское национальное информационное агентство (NNA Lebanon) делает акцент на обвинениях президента Ильхама Алиева в адрес Европейского парламента в негативном воздействии на армяно-азербайджанский мирный процесс.

Аналогичную линии придерживается и эмиратское изданиее Voice of Emirates. В статье ключевое внимание уделено заявлениям президента Ильхама Алиева о приостановке отношений с Европейским парламентом, поскольку эта структура препятствует азербайджано-армянскому мирному процессу.

В материалах в грузинской прессе (1TV, IPRESS, On.ge, Netgazeti, NewsHub и другие медиаструктуры) подчеркивается, что в азербайджано-армянских отношениях уже сформировалась фактическая мирная обстановка и между сторонами установилась стабильность. Особенно экономические связи, транзитные проекты и региональные коммуникационные линии представляются как практические показатели этого прогресса.