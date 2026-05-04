Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мировая пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на саммите ЕПС

    Внешняя политика
    • 04 мая, 2026
    • 21:45
    Мировая пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на саммите ЕПС

    Ряд ведущих мировых медиаресурсов широко осветил выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в онлайн-формате на 8-м Саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) 4 мая в столице Армении Ереване.

    Как сообщает Report, в опубликованных материалах выступление президента представлено по двум параллельным линиям: как формирование практического сотрудничества в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, так и продолжающееся дипломатическое противостояние на фоне политической напряженности с европейскими институтами.

    Итальянское Agenzia Nova, швейцарское Swissinfo, аргентинское Infobae подчеркивают наличие прогресса в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, аргументируя это конкретными шагами в экономической и транспортной сферах. В статьях до сведения читателей доводится, что президент Азербайджана резко раскритиковал резолюции, принятые Европейским парламентом и другими структурами, и расценил этот подход как несправедливый.

    Российское издание "Коммерсантъ" в статье под заголовком "Алиев обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса с Арменией" освещает выступление президента Азербайджана, подчеркивая политический контекст. Газета указывает, что азербайджанский лидер передал оптимистичные послания относительно мирного процесса, а также подверг резкой критике западные институты.

    В целом российские медиа представляют новость по двум основным линиям. С одной стороны, во главу угла ставится продвижение мирного процесса на Южном Кавказе, с другой - углубление политических противоречий с западными институтами.

    Марокканская новостная платформа A5R5BR также в основном фокусируется на критике президентом Ильхамом Алиевым европейских институтов, в частности, обвинения в адрес Европейского парламента во вмешательстве в мирный процесс и его ослаблении.

    Ливанское национальное информационное агентство (NNA Lebanon) делает акцент на обвинениях президента Ильхама Алиева в адрес Европейского парламента в негативном воздействии на армяно-азербайджанский мирный процесс.

    Аналогичную линии придерживается и эмиратское изданиее Voice of Emirates. В статье ключевое внимание уделено заявлениям президента Ильхама Алиева о приостановке отношений с Европейским парламентом, поскольку эта структура препятствует азербайджано-армянскому мирному процессу.

    В материалах в грузинской прессе (1TV, IPRESS, On.ge, Netgazeti, NewsHub и другие медиаструктуры) подчеркивается, что в азербайджано-армянских отношениях уже сформировалась фактическая мирная обстановка и между сторонами установилась стабильность. Особенно экономические связи, транзитные проекты и региональные коммуникационные линии представляются как практические показатели этого прогресса.

    Мировая пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на саммите ЕПС
    Мировая пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на саммите ЕПС
    Мировая пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на саммите ЕПС
    Мировая пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на саммите ЕПС
    Мировая пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на саммите ЕПС
    Мировая пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на саммите ЕПС
    Мировая пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на саммите ЕПС
    Мировая пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на саммите ЕПС
    Мировая пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на саммите ЕПС
    Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ильхам Алиев Европарламент
    Фото
    Dünya mətbuatı Azərbaycan Prezidentinin "Avropa Siyasi Birliyi"nin Zirvə toplantısındakı çıxışından yazır
    Фото
    President Ilham Aliyev's speech at 8th European Political Community Summit in world media spotlight

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей