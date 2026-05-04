    За последние 10 лет из Турции в Сирию вернулись более 1,4 млн человек

    С 2016 года по сегодняшний день из Турции в Сирию добровольно вернулись 1 407 568 человек.

    Как сообщает Report, данную информацию опубликовало Министерство внутренних дел (МВД) Турции в соцсети Х.

    Отмечается, что в Турции находятся 2 280 542 сирийских переселенца:

    "По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с 8 декабря 2024 года на родину из стран региона вернулись 1 630 874 сирийца. На первом месте среди принимавших стран находится Турция - из страны на родину вернулись 639 995 человек", - отметили в ведомстве.

    Türkiyədən on il ərzində 1 407 568 suriyalı geri qayıdıb

