За последние 10 лет из Турции в Сирию вернулись более 1,4 млн человек
В регионе
- 04 мая, 2026
- 21:12
С 2016 года по сегодняшний день из Турции в Сирию добровольно вернулись 1 407 568 человек.
Как сообщает Report, данную информацию опубликовало Министерство внутренних дел (МВД) Турции в соцсети Х.
Отмечается, что в Турции находятся 2 280 542 сирийских переселенца:
"По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с 8 декабря 2024 года на родину из стран региона вернулись 1 630 874 сирийца. На первом месте среди принимавших стран находится Турция - из страны на родину вернулись 639 995 человек", - отметили в ведомстве.
Последние новости
01:37
Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефтьДругие страны
01:22
При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:58
"Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионствоФутбол
00:24
Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношенияВнешняя политика
00:13
"Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давностиФутбол
00:00
Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форумаЭкономика
23:51
Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг ИранаВнешняя политика
23:46
Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении ИранаДругие страны
23:44