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    "Барселону" оштрафовали за переговоры с футболистом "Атлетико"

    Футбол
    • 27 октября, 2026
    • 21:40
    Барселону оштрафовали за переговоры с футболистом Атлетико

    Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оштрафовала "Барселону" по итогам расследования, связанного с нападающим мадридского "Атлетико" Хулианом Альваресом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, минувшим летом мадридский клуб направил жалобы в Королевскую испанскую футбольную федерацию и ФИФА.

    "Атлетико" обвинил каталонский клуб в проведении переговоров с футболистом без предварительного письменного уведомления.

    Впоследствии по данному факту было начато дисциплинарное расследование. По его итогам нарушение признали незначительным. Тем не менее "Барселону" оштрафовали на 602 евро - максимальную сумму, предусмотренную статьей 133 Дисциплинарного кодекса.

    Отметим, что в 2019 году "Барселона" также была оштрафована на 300 евро по жалобе "Атлетико" за переговоры с Антуаном Гризманном.

    Международная Федерация Футбола (ФИФА) ФК Барселона ФК Атлетико Мадрид Хулиан Альварес
    "Barselona" Xulian Alvareslə danışıqlara görə cərimələnib
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