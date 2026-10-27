"Барселону" оштрафовали за переговоры с футболистом "Атлетико"
- 27 октября, 2026
- 21:40
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оштрафовала "Барселону" по итогам расследования, связанного с нападающим мадридского "Атлетико" Хулианом Альваресом.
Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, минувшим летом мадридский клуб направил жалобы в Королевскую испанскую футбольную федерацию и ФИФА.
"Атлетико" обвинил каталонский клуб в проведении переговоров с футболистом без предварительного письменного уведомления.
Впоследствии по данному факту было начато дисциплинарное расследование. По его итогам нарушение признали незначительным. Тем не менее "Барселону" оштрафовали на 602 евро - максимальную сумму, предусмотренную статьей 133 Дисциплинарного кодекса.
Отметим, что в 2019 году "Барселона" также была оштрафована на 300 евро по жалобе "Атлетико" за переговоры с Антуаном Гризманном.