"Барселону" оштрафовали за переговоры с футболистом "Атлетико"

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оштрафовала "Барселону" по итогам расследования, связанного с нападающим мадридского "Атлетико" Хулианом Альваресом.

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, минувшим летом мадридский клуб направил жалобы в Королевскую испанскую футбольную федерацию и ФИФА.

"Атлетико" обвинил каталонский клуб в проведении переговоров с футболистом без предварительного письменного уведомления.

Впоследствии по данному факту было начато дисциплинарное расследование. По его итогам нарушение признали незначительным. Тем не менее "Барселону" оштрафовали на 602 евро - максимальную сумму, предусмотренную статьей 133 Дисциплинарного кодекса.

Отметим, что в 2019 году "Барселона" также была оштрафована на 300 евро по жалобе "Атлетико" за переговоры с Антуаном Гризманном.