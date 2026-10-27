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    "Barselona" Xulian Alvareslə danışıqlara görə cərimələnib

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2026
    • 21:26
    Barselona Xulian Alvareslə danışıqlara görə cərimələnib

    İspaniya Kral Futbol Federasiyası "Atletiko"nun (Madrid) hücumçusu Xulian Alvareslə bağlı aparılan araşdırmanın yekununda "Barselona" klubunu cərimələyib.

    "Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi bu yay İspaniya Kral Futbol Federasiyasına və FIFA-ya şikayət ünvanlayıb.

    Madrid kollektivi kataloniyalıları futbolçu ilə əvvəlcədən yazılı bildiriş təqdim etmədən danışıqlar aparmaqda ittiham edib.

    Daha sonra məsələ ilə bağlı intizam araşdırmasına başlanılıb. Araşdırmanın nəticəsində qayda pozuntusu yüngül xarakterli hesab edilib. Buna baxmayaraq, "Barselona" İntizam Məcəlləsinin 133-cü maddəsinə əsasən, nəzərdə tutulan maksimum məbləğdə - 602 avro cərimələnib.

    Qeyd edək ki, "Barselona" 2019-cu ildə də "Atletiko"nun şikayəti əsasında Antuan Qrizmannla aparılan danışıqlara görə 300 avro cərimələnmişdi.

    Xulian Alvares Barselona FK Atletiko FK İspaniya Kral Futbol Federasiyası
    "Барселону" оштрафовали за переговоры с футболистом "Атлетико"
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