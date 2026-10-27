Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Барт Оври: ЕС следует развивать отношения с Азербайджаном вне геополитических рамок

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 21:43
    Барт Оври: ЕС следует развивать отношения с Азербайджаном вне геополитических рамок

    Европейскому союзу важно рассматривать Азербайджан не только через призму региональной ситуации и геополитики, но и с точки зрения экономического сотрудничества, которое может способствовать стабильности двусторонних отношений.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Института международных отношений Egmont Барт Оври на форуме на тему "Азербайджан и Европейский союз: новые перспективы" в Брюсселе.

    "Углубление экономического сотрудничества как стабилизирующего фактора двусторонних отношений - один из важных аргументов", - сказал он.

    По его словам, отношения между ЕС и Азербайджаном развиваются в сложной геополитической обстановке. В этих условиях важно, чтобы европейская сторона оценивала взаимодействие с Баку не только с региональной и геополитической точек зрения.

    Комментируя контакты Азербайджана с европейскими институтами, в том числе Европарламентом, Оври отметил, что правовые и институциональные особенности ЕС необходимо учитывать при оценке влияния различных позиций на практическую политику.

    При этом он подчеркнул важность продолжения диалога, отметив, что дискуссии между представителями Азербайджана и европейских институтов помогают лучше понять существующие разногласия и найти пути для продвижения отношений.

    "Главный вывод нашей дискуссии заключается в необходимости взаимодействия и продолжения диалога", - сказал Оври, выразив надежду, что высказанные на форуме идеи найдут отражение в политических решениях.

    Европейский союз (ЕС) Азербайджан Двустороннее сотрудничество
    Bart Ovri: Aİ Azərbaycanla münasibətləri geosiyasi çərçivədən kənarda inkişaf etdirməlidir
    Bart Ouvry: EU should develop relations with Azerbaijan beyond geopolitical boundaries
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    23:02
    США ударили по судну наркокартеля в Тихом океане, уничтожены пять человек
    Другие страны
    22:39
    МУС представит нового прокурора в декабре 2027 года
    Другие страны
    22:26
    Фото
    Видео
    Село Киврах: Стертые следы истории проживания азербайджанцев
    Внутренняя политика
    22:11
    Фото
    Четверо полицейских пострадали при взрыве на границе Колумбии с Венесуэлой
    Другие страны
    21:54
    CNN Brasil: Болсонару с семьей бежал в США после поражения на выборах
    Другие страны
    21:51
    Эрдоган пригласил Макрона на Саммит лидеров COP31
    В регионе
    21:43
    Барт Оври: ЕС следует развивать отношения с Азербайджаном вне геополитических рамок
    Внешняя политика
    21:40
    "Барселону" оштрафовали за переговоры с футболистом "Атлетико"
    Футбол
    21:27
    В Брюсселе обсудили перспективы отношений Азербайджана и ЕС и безопасность Южного Кавказа
    Внешняя политика
    Лента новостей