Барт Оври: ЕС следует развивать отношения с Азербайджаном вне геополитических рамок

Европейскому союзу важно рассматривать Азербайджан не только через призму региональной ситуации и геополитики, но и с точки зрения экономического сотрудничества, которое может способствовать стабильности двусторонних отношений.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Института международных отношений Egmont Барт Оври на форуме на тему "Азербайджан и Европейский союз: новые перспективы" в Брюсселе.

"Углубление экономического сотрудничества как стабилизирующего фактора двусторонних отношений - один из важных аргументов", - сказал он.

По его словам, отношения между ЕС и Азербайджаном развиваются в сложной геополитической обстановке. В этих условиях важно, чтобы европейская сторона оценивала взаимодействие с Баку не только с региональной и геополитической точек зрения.

Комментируя контакты Азербайджана с европейскими институтами, в том числе Европарламентом, Оври отметил, что правовые и институциональные особенности ЕС необходимо учитывать при оценке влияния различных позиций на практическую политику.

При этом он подчеркнул важность продолжения диалога, отметив, что дискуссии между представителями Азербайджана и европейских институтов помогают лучше понять существующие разногласия и найти пути для продвижения отношений.

"Главный вывод нашей дискуссии заключается в необходимости взаимодействия и продолжения диалога", - сказал Оври, выразив надежду, что высказанные на форуме идеи найдут отражение в политических решениях.