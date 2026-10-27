Село Киврах: Стертые следы истории проживания азербайджанцев

В рамках проекта "Памятные места Западного Азербайджана" опубликовано исследование об истории села Киврах, расположенного на территории современной Армении, где до 1940 года проживали преимущественно азербайджанцы.

Как сообщает Report, материал опубликован в издании Perished Civilization.

Согласно исследованию, Киврах находился в Зангезуре, где исторически проживали предки современных азербайджанцев. В царский период название села встречалось в источниках в вариантах "Кирзах", "Киврак", "Кврак" и "Киврах", а в советский период - "Кирзах" и "Киврак".

Упоминания о селе встречаются в османских источниках XVI и XVIII веков. С середины XVIII века до российского завоевания оно входило в состав Карабахского ханства, а впоследствии - Зангезурского уезда Елисаветпольской губернии.

Статистические данные царского периода свидетельствуют о том, что население села состояло преимущественно из предков современных азербайджанцев. В 1886 году здесь проживали 59 человек, в 1897 году - 80, в 1908 году - 148, в 1911 году - 155, в 1912 году - 112, а в 1914 году - 120 человек. Согласно исследованию, все или подавляющее большинство жителей относились к предкам азербайджанцев.

В публикации утверждается, что в 1918–1920 годах армянские вооруженные отряды проводили этнические чистки тюркского населения в Зангезуре и других районах региона. Авторы связывают сокращение численности жителей Кивраха с этими событиями.

Согласно труду Завена Коркотяна "Население Советской Армении за последние сто лет (1831–1931)", в 1922 году в селе проживали 77 азербайджанцев, в 1926 году - 87, а в 1931 году - 111.

В статье отмечается, что 29 ноября 1920 года была провозглашена Советская Армения, а на следующий день руководство Советского Азербайджана приняло решение о передаче Зангезура Советской Армении. В результате западная часть бывшего Зангезурского уезда вошла в состав Армянской ССР, а восточная осталась в составе Азербайджанской ССР.

В советский период Киврах относился к Сисианскому району, образованному в 1930 году. Со ссылкой на армянские источники авторы исследования отмечают, что до 1940 года в селе проживали исключительно азербайджанцы.

В том же году в связи с коллективизацией жителей переселили в соседнее село Софлу (ныне Нжде), после чего Киврах был ликвидирован. Сохранившиеся постройки впоследствии использовались в качестве амбаров.

В 2021–2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении проводились полевые исследования по выявлению и документированию объектов азербайджанского наследия. На основании координат, указанных на картах Генерального штаба СССР, на территории Кивраха были обнаружены остатки азербайджанского кладбища с несколькими десятками разрушенных надгробий.

Отметим, что в рамках проекта "Памятные места Западного Азербайджана" собраны и систематизированы сведения примерно о 600 селах на территории современной Армении, где проживали предки азербайджанцев. В некоторых из них до наших дней сохранились объекты тюркского культурно-исторического наследия, включая кладбища, святилища и мечети.