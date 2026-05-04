Türkiyədən on il ərzində 1 407 568 suriyalı geri qayıdıb
- 04 may, 2026
- 20:46
Türkiyədən 2016-cı ildən bu günə qədər könüllü, təhlükəsiz və nizamlı şəkildə geri qayıdan suriyalıların sayı 1 407 568 nəfərdir.
"Report" xəbər verir ki, bu məlumat Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) "X" sosial şəbəkə hesabında yayılıb.
Bildirilib ki, Türkiyədə müvəqqəti qorunma statusunda olan suriyalıların sayı 2 280 542, 8 dekabr 2024-cü ildən sonra könüllü geri qayıdış edənlərin sayı isə 667 565 olaraq qeydə alınıb:
"Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının (BMT QAK) məlumatlarına görə, 8 dekabr 2024-cü il tarixindən bu yana bölgə daxilində ümumilikdə 1 630 874 suriyalının ölkəsinə geri qayıtdığı təxmin edilir. Geri qayıdışların ölkələrə görə bölgüsünə baxıldıqda, Türkiyə 639 995 nəfərlə ilk sırada yer alır. Paylaşılan bu məlumatlar sərhəd keçidləri, əhali hərəkəti hesabatları və fərqli məlumat mənbələrinin birlikdə təhlil edilməsi ilə əldə edilir.
Fərqli tarixlərə aid məlumatların, eyni dövrün məlumatı kimi müqayisə edilərək xəbərə çevrilməsi reallıqdan uzaq və yanıltıcı bir yanaşmadır".
DİN-dən bəzi mətbuat orqanlarında yer alan xəbərlərdə Suriyaya istiqamətlənmiş könüllü geri qayıdış saylarına dair rəsmi məlumatların və açıqlamaların bir-biri ilə üst-üstə düşmədiyi yönündə qiymətləndirmələrin edildiyi vurğulanıb.
Suriyelilerin Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüş Sayılarına İlişkin Bazı Basın Yayın Organlarında Yer Alan İddialara Dair Açıklama— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 4, 2026
Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Suriye’ye yönelik gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmî verilerin ve…