İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Türkiyədən on il ərzində 1 407 568 suriyalı geri qayıdıb

    Region
    • 04 may, 2026
    • 20:46
    Türkiyədən on il ərzində 1 407 568 suriyalı geri qayıdıb

    Türkiyədən 2016-cı ildən bu günə qədər könüllü, təhlükəsiz və nizamlı şəkildə geri qayıdan suriyalıların sayı 1 407 568 nəfərdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu məlumat Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) "X" sosial şəbəkə hesabında yayılıb.

    Bildirilib ki, Türkiyədə müvəqqəti qorunma statusunda olan suriyalıların sayı 2 280 542, 8 dekabr 2024-cü ildən sonra könüllü geri qayıdış edənlərin sayı isə 667 565 olaraq qeydə alınıb:

    "Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının (BMT QAK) məlumatlarına görə, 8 dekabr 2024-cü il tarixindən bu yana bölgə daxilində ümumilikdə 1 630 874 suriyalının ölkəsinə geri qayıtdığı təxmin edilir. Geri qayıdışların ölkələrə görə bölgüsünə baxıldıqda, Türkiyə 639 995 nəfərlə ilk sırada yer alır. Paylaşılan bu məlumatlar sərhəd keçidləri, əhali hərəkəti hesabatları və fərqli məlumat mənbələrinin birlikdə təhlil edilməsi ilə əldə edilir.

    Fərqli tarixlərə aid məlumatların, eyni dövrün məlumatı kimi müqayisə edilərək xəbərə çevrilməsi reallıqdan uzaq və yanıltıcı bir yanaşmadır".

    DİN-dən bəzi mətbuat orqanlarında yer alan xəbərlərdə Suriyaya istiqamətlənmiş könüllü geri qayıdış saylarına dair rəsmi məlumatların və açıqlamaların bir-biri ilə üst-üstə düşmədiyi yönündə qiymətləndirmələrin edildiyi vurğulanıb.

    Türkiyə-Suriya Məcburi Köçkünlər Miqrasiya Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    За последние 10 лет из Турции в Сирию вернулись более 1,4 млн человек

    Son xəbərlər

    01:27

    "Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itirib

    Futbol
    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti