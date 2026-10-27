В Брюсселе обсудили перспективы отношений Азербайджана и ЕС и безопасность Южного Кавказа

Эксперты из Азербайджана и ряда стран Евросоюза обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, мирный процесс между Баку и Ереваном, региональную безопасность и развитие транспортно-энергетических связей.

Как сообщает европейское бюро Report, данные обсуждения состоялись в рамках 1-го Форума аналитических центров Азербайджан–ЕС на тему "Азербайджан и Европейский союз: новые перспективы", организованном совместно Центром анализа международных отношений (ЦАМО) Азербайджана и бельгийским Королевским институтом международных отношений Egmont.

Председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев заявил, что визиты руководителей европейских институтов в Азербайджан в этом году свидетельствуют о взаимной заинтересованности в укреплении двустороннего партнерства и могут рассматриваться как начало нового этапа отношений.

Шафиев также отметил прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, достигнутый после Вашингтонского саммита, подчеркнув при этом необходимость устранения территориальных претензий Еревана к Баку, содержащихся в конституции Армении. Он отметил, что прямые контакты между двумя странами эффективнее переговорных процессов с участием третьих сторон, призвав европейских политиков различать силы, способствующие установлению мира, и тех, кто препятствует этому процессу. Азербайджан, по его словам, остается привержен политике продвижения мирной повестки.

Старший научный сотрудник института Egmont Бернар Симан отметил роль аналитических центров в выработке новых идей, развитии стратегических подходов и прогнозировании будущих тенденций.

Говоря об изменениях в международной обстановке на фоне продолжающейся войны в Украине, он выделил значение альтернативных торговых маршрутов, проходящих через Каспийское море и связывающих Европу с Центральной Азией.

По мнению Симана, одной из основных задач Азербайджана и ЕС является использование возможностей, возникающих в меняющихся геополитических и геоэкономических условиях, для развития сотрудничества по конкретным направлениям. При этом сторонам необходимо конструктивно работать над существующими разногласиями и учитывать конкурирующие интересы других центров силы, отметил он.

В рамках форума состоялись три тематические дискуссии, посвященные отношениям Азербайджана и ЕС, безопасности Южного Кавказа, а также геоэкономическому сотрудничеству, энергетической безопасности и транспортной связанности Евразии.

В первой дискуссии участники рассмотрели состояние политического диалога между Баку и Брюсселем, перспективы экономического взаимодействия, энергетическое партнерство и влияние геополитических изменений на двусторонние отношения.

В ходе второй основное внимание было уделено роли Евросоюза в обеспечении безопасности и стабильности на Южном Кавказе, региональным вызовам и перспективам формирования архитектуры безопасности. В обсуждении приняли участие, в частности, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Гая Мамедов, директор Международного института мира в Австрии Стефани Фенкарт и директор фонда LINKS Europe Деннис Саммут.

Третья дискуссия была посвящена расширению геоэкономического сотрудничества в Евразии, укреплению энергетической безопасности и развитию транспортных и коммуникационных связей. Среди участников были исследователи из Италии, Испании, Нидерландов и Швеции, а также представители азербайджанского Института развития и дипломатии.

В форуме участвовали представители аналитических центров Азербайджана, Бельгии, Италии, Испании, Чехии, Австрии, Румынии, Северной Македонии, Великобритании, Нидерландов и Швеции.

ЦАМО регулярно проводит конференции и другие мероприятия совместно с европейскими партнерскими аналитическими центрами. В частности, 9 сентября совместно с Центром управления и культуры в Европе при Университете Санкт-Галлена в Швейцарии была организована конференция по безопасности и сотрудничеству на Южном Кавказе. 4 сентября ЦАМО и фонд LINKS Europe провели круглый стол об историческом опыте отношений Азербайджана и Европы и перспективах дальнейшего сотрудничества.