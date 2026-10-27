Бахчели: Братство между Азербайджаном и Турцией имеет глубокие исторические корни

Единство тюркского мира не означает господства одного государства над другим, а братские отношения между Азербайджаном и Турцией имеют глубокие исторические корни.

Как сообщает Report, об этом написал председатель Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели на своей странице в Facebook.

"Единство тюркского мира не означает установления господства одного государства над другим. Мы стремимся к объединению, основанному на суверенном равенстве независимых государств, укрепляемому взаимным уважением и братскими отношениями, в котором сохраняются национальная самобытность и воля каждого участника", - заявил он.

По словам Бахчели, ослабление связей между братскими государствами тюркского мира нельзя рассматривать исключительно как вопрос двусторонних отношений.

"Эти связи являются неотъемлемой частью нашей истории, взаимного доверия и общих устремлений к будущему.

Братство между Азербайджаном и Турцией имеет настолько глубокие корни, что его невозможно ограничить рамками повседневных событий. Оно обладает историческим значением, выходящим за пределы политических и дипломатических вопросов. Наше братство укрепилось благодаря воле двух народов, закалилось в совместной борьбе и сохраняется на протяжении поколений", - подчеркнул он.