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    Бахчели: Братство между Азербайджаном и Турцией имеет глубокие исторические корни

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 21:23
    Бахчели: Братство между Азербайджаном и Турцией имеет глубокие исторические корни

    Единство тюркского мира не означает господства одного государства над другим, а братские отношения между Азербайджаном и Турцией имеют глубокие исторические корни.

    Как сообщает Report, об этом написал председатель Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели на своей странице в Facebook.

    "Единство тюркского мира не означает установления господства одного государства над другим. Мы стремимся к объединению, основанному на суверенном равенстве независимых государств, укрепляемому взаимным уважением и братскими отношениями, в котором сохраняются национальная самобытность и воля каждого участника", - заявил он.

    По словам Бахчели, ослабление связей между братскими государствами тюркского мира нельзя рассматривать исключительно как вопрос двусторонних отношений.

    "Эти связи являются неотъемлемой частью нашей истории, взаимного доверия и общих устремлений к будущему.

    Братство между Азербайджаном и Турцией имеет настолько глубокие корни, что его невозможно ограничить рамками повседневных событий. Оно обладает историческим значением, выходящим за пределы политических и дипломатических вопросов. Наше братство укрепилось благодаря воле двух народов, закалилось в совместной борьбе и сохраняется на протяжении поколений", - подчеркнул он.

    Девлет Бахчели Азербайджано-турецкие отношения
    Baxçalı: Azərbaycanla Türkiyə arasındakı qardaşlıq köklü və dərindir
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