Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Президент Ильхам Алиев выступает на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 10:03
    Президент Ильхам Алиев выступает на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу

    В Баку проходит церемония открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя общего будущего".

    Как сообщает Report, на мероприятии выступает президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Президент Ильхам Алиев выступает на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу
    Президент Ильхам Алиев выступает на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу
    Президент Ильхам Алиев выступает на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу
    Ильхам Алиев VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Фото
    Видео
    İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında çıxış edir
    Фото
    Видео
    Ilham Aliyev addressing opening of 7th World Forum on Intercultural Dialogue in Baku
    44 filmi
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