Президент Ильхам Алиев выступает на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу
Внешняя политика
- 27 октября, 2026
- 10:03
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В Баку проходит церемония открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя общего будущего".
Как сообщает Report, на мероприятии выступает президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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