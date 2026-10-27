İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında çıxış edir
Xarici siyasət
- 27 oktyabr, 2026
- 10:02
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakıda "Ortaq gələcək naminə dialoq" mövzusunda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılış mərasimi keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxış iştirak edir.
Foto
Video
Foto
Video
Son xəbərlər
10:32
İlham Əliyev: Əgər xəritəyə nəzər salsaq, görərik ki, Azərbaycandan yan keçmək çətindirXarici siyasət
10:30
Prezident: Beynəlxalq təmaslarımız göstərir ki, Azərbaycan etibar, hörmət qazanan tərəfdirXarici siyasət
10:28
Foto
"Çempionlarla bir ay" layihəsi çərçivəsində gənc şahmatçılar üçün "ustad dərsləri" keçirilibFərdi
10:28
İlham Əliyev: Azərbaycan sabitlik adasıdırDaxili siyasət
10:27
XİN Sent-Vinsent və Qrenadini Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
10:25
Tolqa Çeltekligil: "Azərbaycan idxal məhsullarını yerli istehsalla əvəz edə bilər"Biznes
10:23
Prezident: İkinci Qarabağ müharibəsi və antiterror tədbirləri ilə Azərbaycan işğala son qoyduXarici siyasət
10:20
İlham Əliyev: Müharibəni başlamaq asandır, amma bitirmək çətindirDaxili siyasət
10:20
Azərbaycanın 5 cüdoçusu Asiya Kubokunda iştirak edəcəkFərdi