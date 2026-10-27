İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında çıxış edir

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 10:02
    İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında çıxış edir

    Bakıda "Ortaq gələcək naminə dialoq" mövzusunda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılış mərasimi keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxış iştirak edir.

    İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında çıxış edir
    İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında çıxış edir
    İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında çıxış edir
    İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Ortaq gələcək naminə dialoq
    Foto
    Video
    Президент Ильхам Алиев выступает на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу
    Foto
    Video
    Ilham Aliyev addressing opening of 7th World Forum on Intercultural Dialogue in Baku
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    10:32
    İlham Əliyev: Əgər xəritəyə nəzər salsaq, görərik ki, Azərbaycandan yan keçmək çətindir
    Xarici siyasət
    10:30
    Prezident: Beynəlxalq təmaslarımız göstərir ki, Azərbaycan etibar, hörmət qazanan tərəfdir
    Xarici siyasət
    10:28
    Foto
    "Çempionlarla bir ay" layihəsi çərçivəsində gənc şahmatçılar üçün "ustad dərsləri" keçirilib
    Fərdi
    10:28
    İlham Əliyev: Azərbaycan sabitlik adasıdır
    Daxili siyasət
    10:27
    XİN Sent-Vinsent və Qrenadini Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Xarici siyasət
    10:25
    Tolqa Çeltekligil: "Azərbaycan idxal məhsullarını yerli istehsalla əvəz edə bilər"
    Biznes
    10:23
    Prezident: İkinci Qarabağ müharibəsi və antiterror tədbirləri ilə Azərbaycan işğala son qoydu
    Xarici siyasət
    10:20
    İlham Əliyev: Müharibəni başlamaq asandır, amma bitirmək çətindir
    Daxili siyasət
    10:20
    Azərbaycanın 5 cüdoçusu Asiya Kubokunda iştirak edəcək
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti