Эрдоган пригласил Макрона на Саммит лидеров COP31

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает Report, соответствующую информацию распространила Администрация президента Турции.

Согласно информации, в ходе беседы стороны обсудили отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы. В частности, они затронули вопрос реформирования ООН. Эрдоган подчеркнул, что новый генеральный секретарь ООН должен обладать необходимым видением и опытом для того, чтобы вновь поставить организацию в центр многосторонности и эффективно осуществлять реформы.

Президент Турции также пригласил французского коллегу на Саммит лидеров COP31, который пройдет в Турции.

Макрон также поздравил Эрдогана с Днем Республики в Турции.

Отметим, что Саммит лидеров COP31 пройдет с 11 по 12 ноября 2026 года в городе Анталья в рамках основной конференции ООН по изменению климата с 9 по 20 ноября.