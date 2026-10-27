İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Ərdoğan Makronu COP31 Liderlər Sammitinə dəvət edib

    Region
    • 27 oktyabr, 2026
    • 21:36
    Ərdoğan Makronu COP31 Liderlər Sammitinə dəvət edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan fransalı həmkarı Emmanuel Makronla telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı Türkiyə-Fransa ikitərəfli münasibətləri, eləcə də regional və qlobal məsələlər müzakirə olunub.

    Ərdoğan BMT-nin yeni baş katibinin təşkilatı yenidən çoxtərəfliliyin mərkəzinə çevirə bilməsi, zəruri islahatları səmərəli şəkildə həyata keçirməsi üçün lazımi baxış və təcrübəyə malik olmasının vacibliyini vurğulayıb.

    Türkiyə Prezidenti, həmçinin Emmanuel Makronu Türkiyədə keçiriləcək COP31 Liderlər Sammitinə dəvət edib.

    Fransa Prezidenti isə telefon danışığı zamanı Ərdoğanı Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə təbrik edib.

    Emmanuel Makron Rəcəb Tayyib Ərdoğan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Türkiyə Cümhuriyyəti
    Эрдоган пригласил Макрона на Саммит лидеров COP31
    Erdoğan invites Macron to COP31 leaders' summit in Türkiye
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    23:02
    Bakının bir sıra ərazilərində sabah işıq olmayacaq
    Energetika
    22:52
    BCM yeni prokuroru 2027-ci ilin dekabrında seçəcək
    Digər ölkələr
    22:44
    "Çelsi"nin hücumçusu Joao Pedro bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq
    Futbol
    22:42
    Foto
    Kolumbiya-Venesuela sərhədində partlayış baş verib, polislər yaralanıb
    Digər ölkələr
    22:25
    Foto
    Video
    Azərbaycanlıların yaşadığı Qıvraq kəndi: tarixdən silinən izlər və susan yaddaş
    Daxili siyasət
    22:12
    Türkiyə Egey və Şərqi Aralıq dənizindəki hüquqlarından güzəştə getməyəcək
    Region
    22:01
    "CNN Brasil": Bolsonaru ailəsi ilə birlikdə ABŞ-yə qaçıb
    Digər ölkələr
    21:53
    "Sabah" FIBA Çempionlar Liqasında Fransa klubuna qalib gəlib
    Komanda
    21:48
    Bart Ovri: Aİ Azərbaycanla münasibətləri geosiyasi çərçivədən kənarda inkişaf etdirməlidir
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti