В Иране опровергают заявление США об уничтожении шести катеров в Ормузском проливе
- 04 мая, 2026
- 21:36
Военные вертолеты США потопили шесть малых иранских катеров в Ормузском проливе.
Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщил глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер.
По его словам, американские вертолеты уничтожили шесть катеров, "представлявших угрозу для торговых судов".
Иранские военные опровергают эти утверждения, отмечая, что ни одно плавучее средство ВМС Ирана не было потоплено США 4 мая.
