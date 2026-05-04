    В Иране опровергают заявление США об уничтожении шести катеров в Ормузском проливе

    Военные вертолеты США потопили шесть малых иранских катеров в Ормузском проливе.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщил глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер.

    По его словам, американские вертолеты уничтожили шесть катеров, "представлявших угрозу для торговых судов".

    Иранские военные опровергают эти утверждения, отмечая, что ни одно плавучее средство ВМС Ирана не было потоплено США 4 мая.

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

