В Бразилии при падении самолета на жилой дом погибли два человека
- 04 мая, 2026
- 20:57
В бразильском городе Белу-Оризонти легкомоторный самолет упал на жилое здание, в результате чего погибли два человека.
Как передает Report, об этом сообщают португальские медиа.
Уточняется, что одномоторный самолет врезался в трехэтажный жилой дом на северо-востоке города. Воздушное судно пробило стену здания, при этом его крылья оказались на парковке. Также произошла утечка топлива, которое разлилось на месте происшествия.
По предварительным данным пожарной службы, жертвами стали пилоты воздушного судна.
