Сахиль Бабаев обсудил с АБР стратегическую роль Азербайджана в продвижении региональной связности через ЦАРЭС

Азиатский банк развития (АБР) и Азербайджан обсудили возможности поддержки проектов водоснабжения.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом в социальных сетях написал президент АБР Масато Канда.

Обсуждения состоялись на встрече с министром финансов Азербайджана Сахилем Бабаевым в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

"С Азербайджаном мы обсудили поддержку АБР в области городской инфраструктуры, водоснабжения и транспорта, а также стратегическую роль Азербайджана в продвижении региональной связности через ЦАРЭС и Транскаспийский коридор " зеленой энергии", - говорится в публикации.

Напомним, что Азербайджан входит в состав АБР с 1999 года. На протяжении этого периода банк вложил в экономику страны более 5 млрд долларов, профинансировав 145 проектов. Из них порядка 4 млрд долларов были направлены в государственный сектор, а 1 млрд долларов - в частный. Наиболее крупными направлениями финансирования выступают транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

В рамках новой стратегии партнерства с Азербайджанв намерен направить до 2,5 млрд долларов инвестиций в страну.

Помимо этого, АБР намерен инвестировать свыше 10 млрд долларов до 2030 года в укрепление региональной связности, развитие чистой энергетики, цифровую трансформацию и создание инклюзивной инфраструктуры на всем пространстве Южного Кавказа и Центральной Азии.

АБР был основан в 1966 году, его штаб-квартира находится в Маниле. В состав банка входят 69 стран-акционеров, 50 из которых представляют Азиатско-Тихоокеанский регион.