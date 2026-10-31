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    Лавров: Между РФ и США всегда были и будут проблемы

    В регионе
    • 31 октября, 2026
    • 02:48
    Лавров: Между РФ и США всегда были и будут проблемы

    Между РФ и США всегда были и всегда будут проблемы.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня совещания министров иностранных дел Группы двадцати (СМИД G20) в Атланте.

    "Американцы соблюдают правила классической дипломатии. Какие бы ни были проблемы в отношениях, а между Россией и США всегда были проблемы, и всегда будут проблемы", - отметил министр.

    Он также сослался в этом контексте на слова госсекретаря США Марко Рубио.

    "На нашей первой встрече в феврале 2025 года в Эр-Рияде [Рубио] признавал, что в подавляющем большинстве случаев национальные интересы Америки и России совпадать не будут", - отметил Лавров.

    При этом министр назвал "преступлением" допустить перерастание этого несовпадения "в горячую конфронтацию".

    Сергей Лавров Марко Рубио МИД РФ Соединенные Штаты Америки (США)
    Lavrov: Rusiya ilə ABŞ arasında problemlər həmişə olub və həmişə də olacaq
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