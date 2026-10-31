Лавров: Между РФ и США всегда были и будут проблемы

Между РФ и США всегда были и всегда будут проблемы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня совещания министров иностранных дел Группы двадцати (СМИД G20) в Атланте.

"Американцы соблюдают правила классической дипломатии. Какие бы ни были проблемы в отношениях, а между Россией и США всегда были проблемы, и всегда будут проблемы", - отметил министр.

Он также сослался в этом контексте на слова госсекретаря США Марко Рубио.

"На нашей первой встрече в феврале 2025 года в Эр-Рияде [Рубио] признавал, что в подавляющем большинстве случаев национальные интересы Америки и России совпадать не будут", - отметил Лавров.

При этом министр назвал "преступлением" допустить перерастание этого несовпадения "в горячую конфронтацию".