В Польше объявили о временном отстранении главы Конституционного трибунала

На сайте Конституционного трибунала (Конституционный суд) Польши появилась информация о временном отстранении от исполнения служебных обязанностей председателя органа Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоша Соханьского сроком на один месяц.

Как передает Report со ссылкой на Польское агентство печати (PAP), руководить трибуналом на этот период будет судья Анна Корвин-Петровская, имеющая наибольший стаж работы в органе.

Согласно опубликованной информации, основанием для принятия такого решения стали, в частности, действия председателя и его заместителя, препятствовавшие созыву общего собрания судей трибунала с участием всех избранных парламентом судей, а также нарушения при формировании судебных составов.

После этих сообщений перед зданием суда собрались толпы протестующих, позднее на территорию вошла полиция, передает Polsat.

В пресс-службе варшавской полиции сообщили, что генпрокурор Вальдемар Журек обратился с просьбой "уделить особое внимание" безопасности Конституционного трибунала в связи с продолжающимися протестами.