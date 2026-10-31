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    В Польше объявили о временном отстранении главы Конституционного трибунала

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 01:52
    В Польше объявили о временном отстранении главы Конституционного трибунала

    На сайте Конституционного трибунала (Конституционный суд) Польши появилась информация о временном отстранении от исполнения служебных обязанностей председателя органа Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоша Соханьского сроком на один месяц.

    Как передает Report со ссылкой на Польское агентство печати (PAP), руководить трибуналом на этот период будет судья Анна Корвин-Петровская, имеющая наибольший стаж работы в органе.

    Согласно опубликованной информации, основанием для принятия такого решения стали, в частности, действия председателя и его заместителя, препятствовавшие созыву общего собрания судей трибунала с участием всех избранных парламентом судей, а также нарушения при формировании судебных составов.

    После этих сообщений перед зданием суда собрались толпы протестующих, позднее на территорию вошла полиция, передает Polsat.

    В пресс-службе варшавской полиции сообщили, что генпрокурор Вальдемар Журек обратился с просьбой "уделить особое внимание" безопасности Конституционного трибунала в связи с продолжающимися протестами.

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