Иран назвал пожары в ОАЭ "прямым следствием авантюры США" - ОБНОВЛЕНО

Пожары на объектах нефтяной промышленности ОАЭ являются "прямым следствием авантюры США", которые пытались обеспечить некоторым судам проход через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство NourNews со ссылкой на источник.

Согласно информации, Тегеран не планировал никаких нападений на упомянутые объекты, и произошедшее является результатом авантюр американской армии, которая пыталась создать условия для незаконного прохода судов через запрещенные Ираном фарватеры Ормузского пролива.

Ранее власти ОАЭ сообщили, что в результате удара беспилотника на территории нефтепромышленного комплекса в эмирате Эль-Фуджайра вспыхнул сильный пожар, пострадали трое граждан Индии.

МИД ОАЭ осудил "возобновившиеся удары со стороны Ирана по гражданским объектам на территории страны" и заявил, что в Абу-Даби оставляют за собой законное право ответить на них.

При этом Tasnim со ссылкой на военный источник в Иране указывает, что интересы ОАЭ в регионе могут стать целями для иранских вооруженных сил, если в Абу-Даби в нынешней ситуации решат предпринять какие-либо "нерациональные действия" в отношении Тегерана.

Иран не имеет каких-либо намерений и не ставила перед собой задач нанести удары по ОАЭ.

Как передает Report, об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания (IRIB), ссылаясь на высокопоставленного представителя военного командования страны.

Незадолго до этого официальные представители ОАЭ проинформировали о том, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории нефтепромышленного объекта в эмирате Эль-Фуджайра вспыхнул крупный пожар. Силы гражданской обороны были незамедлительно направлены на место происшествия для ликвидации возгорания.

Согласно поступившим данным, в результате инцидента пострадали трое граждан Индии.