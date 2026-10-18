В Иране утверждают, что заполучили технологию производства мощной американской авиабомбы

Иран располагает технологиями американской 14-тонной авиабомбы GBU-57.

Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом на закрытии военных учений в иранской провинции Мазандаран заявил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Накди.

Он подчеркнул, что США применили этот боеприпас в ходе 12-дневной войны, однако часть бомбы не сдетонировала и досталась Ирану как трофей.

"Сейчас сплавы, электронные схемы и все технологии 14-тонной американской бомбы проанализированы, и эти технологии в наших руках", - заявил Накди.

Он добавил, что если США применят подобную бомбу против кого-либо, им следует помнить, откуда у Ирана появились соответствующие наработки. По словам советника, теперь таким оружием обладают только две страны - Иран и США.

Следует отметить, что советник главы КСИР назвал GBU-57 "матерью всех бомб", хотя так неофициально называют авиабомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (тяжелый боеприпас воздушного взрыва; MOAB, бэкроним - Mother Of All Bombs), официальных данных о применении этого припаса во время операций США против Ирана нет.

GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) - американская корректируемая противобункерная авиационная бомба. Она способна перед взрывом проникать в грунт на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона. Снаряд является крупнейшей в мире противобункерной бомбой.