Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    США не будут лишать беженцев из Украины права находиться в стране

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 00:20
    США не будут лишать беженцев из Украины права находиться в стране

    Около 100 тыс. беженцев из Украины пока смогут жить и работать в США, не опасаясь депортации, несмотря на вскоре истекающий срок действия их статуса "временно защищенных лиц".

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на данные Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

    Официально срок действия статуса для украинцев должен истечь в понедельник, 19 октября. Однако, отмечает телеканал, в МВБ заявили, что окончательное решение "будет принято в надлежащее время". В министерстве добавили, что, пока такое решение не будет объявлено, граждане Украины "сохраняют защиту" от депортации в рамках статуса "временно защищенных лиц".

    За последние полтора года власти лишили соответствующего статуса более 1 млн иммигрантов.

    Созданная Конгрессом в 1990 году программа позволяет правительству США предоставлять временную отсрочку от депортации, а также разрешение на работу нелегальным и легальным иммигрантам из стран, где происходят вооруженные конфликты, экологические катастрофы или другие кризисы. В отношении украинцев программа действует с весны 2022 года.

    Украинские беженцы Министерство внутренней безопасности США
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    00:20
    США не будут лишать беженцев из Украины права находиться в стране
    Другие страны
    23:49
    Видео
    В АПЛ забили самый дальний гол последних девяти лет
    Футбол
    23:36
    В Иране утверждают, что заполучили технологию производства мощной американской авиабомбы
    В регионе
    23:14
    Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек - Обновлено-2
    Другие страны
    22:57
    Бессент: Европа заплатила России больше, чем выделила Украине
    Другие страны
    22:28
    Иран намерен в 2027 году испытать истребитель собственного производства
    В регионе
    22:09
    Фото
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 14 медалей на турнире Aktau Asian Open 2026
    Индивидуальные
    21:56
    В аккаунтах президента в соцсетях размещен обзор о его деятельности за неделю
    Внутренняя политика
    21:43
    В Германии политик случайно отказался от депутатского мандата
    Другие страны
    Лента новостей