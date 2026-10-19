США не будут лишать беженцев из Украины права находиться в стране

Около 100 тыс. беженцев из Украины пока смогут жить и работать в США, не опасаясь депортации, несмотря на вскоре истекающий срок действия их статуса "временно защищенных лиц".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на данные Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Официально срок действия статуса для украинцев должен истечь в понедельник, 19 октября. Однако, отмечает телеканал, в МВБ заявили, что окончательное решение "будет принято в надлежащее время". В министерстве добавили, что, пока такое решение не будет объявлено, граждане Украины "сохраняют защиту" от депортации в рамках статуса "временно защищенных лиц".

За последние полтора года власти лишили соответствующего статуса более 1 млн иммигрантов.

Созданная Конгрессом в 1990 году программа позволяет правительству США предоставлять временную отсрочку от депортации, а также разрешение на работу нелегальным и легальным иммигрантам из стран, где происходят вооруженные конфликты, экологические катастрофы или другие кризисы. В отношении украинцев программа действует с весны 2022 года.