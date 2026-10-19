İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    ABŞ Ukrayna qaçqınlarının ərazisində qalmaq hüququnu ləğv etməyəcək

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2026
    • 01:38
    ABŞ Ukrayna qaçqınlarının ərazisində qalmaq hüququnu ləğv etməyəcək

    Ukraynadan olan təxminən 100 000 qaçqın, "müvəqqəti qorunan şəxslər" statuslarının tezliklə başa çatmasına baxmayaraq, deportasiya qorxusu olmadan ABŞ-də yaşaya və işləyə biləcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "CBS News" telekanalı ABŞ-nin Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinə istinadən xəbər verib.

    Ukraynalılar üçün status rəsmi olaraq 19 oktyabr, bazar ertəsi başa çatır. Lakin telekanal qeyd edib ki, nazirlik yekun qərarın lazım olan vaxtda veriləcəyini bildirib. Nazirlik əlavə edib ki, belə bir qərar elan olunana qədər Ukrayna vətəndaşları "müvəqqəti qorunan şəxslər" statusu altında deportasiyadan mühafiə edilir.

    Son bir il yarım ərzində hakimiyyət orqanları 1 milyondan çox immiqrant üçün bu statusu ləğv edib.

    Konqres tərəfindən 1990-cı ildə yaradılan proqram ABŞ hökumətinə deportasiyadan müvəqqəti möhlət, habelə silahlı qarşıdurmaların, ekoloji fəlakətlərin və ya digər böhranların baş verdiyi ölkələrdən olan qanunsuz və qanuni immiqrantlara iş icazəsi verməyə imkan verir. Ukraynalılar üçün proqram 2022-ci ilin yazından qüvvədədir.

    Ukraynalı qaçqınlar Deportasiya Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    США не будут лишать беженцев из Украины права находиться в стране
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    01:38
    ABŞ Ukrayna qaçqınlarının ərazisində qalmaq hüququnu ləğv etməyəcək
    Digər ölkələr
    01:28
    Nizami rayonunda iki gün su olmayacaq
    İnfrastruktur
    01:08
    Türkiyədə dini mərasimdə 100 nəfər qidadan zəhərlənib
    Region
    00:47
    İran ABŞ-nin aviabombasının istehsalı texnologiyasını əldə etdiyini bildirib
    Region
    00:16
    Video
    İngiltərə Premyer Liqasında son doqquz ildə ən uzun məsafədən qol vurulub
    Futbol
    23:52
    Skott Bessent: Avropa Rusiyaya Ukraynaya ayırdığından çox pul ödəyib
    Digər ölkələr
    23:38
    Fransada etiraz aksiyaları zamanı təxminən 2 400 nəfər saxlanılıb - Yenilənib-2
    Digər ölkələr
    23:23
    Almaniya siyasətçisi təsadüfən deputat mandatından imtina edib
    Digər ölkələr
    22:58
    İran 2027-ci ildə yerli qırıcı təyyarəsini sınaqdan keçirmək niyyətindədir
    Region
    Bütün Xəbər Lenti