    Трамп: Иран будет стерт с лица земли, если атакует корабли США в Ормузском проливе

    • 04 мая, 2026
    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет "стерт с лица земли", если иранские военные атакуют американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью Fox News.

    "Либо Иран идет с нами на добросовестную сделку, либо военные действия продолжатся", - отметил Трамп.

    При этом он добавил, что Тегеран стал более сговорчивым на переговорах, чем раньше.

    Глава Вашингтонской администрации также подчеркнул, что США продолжают наращивать военное присутствие в регионе.

    "У нас больше оружия и боеприпасов гораздо более высокого качества, чем раньше, - сказал Трамп. - У нас самое лучшее оборудование. У нас есть базы по всему миру. Все они оснащены оборудованием. Мы можем использовать все это и будем использовать, если понадобится".

    Tramp: İran Hörmüz boğazında ABŞ gəmilərinə hücum etsə, yer üzündən silinəcək

