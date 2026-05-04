Трамп: Иран будет стерт с лица земли, если атакует корабли США в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет "стерт с лица земли", если иранские военные атакуют американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью Fox News.

"Либо Иран идет с нами на добросовестную сделку, либо военные действия продолжатся", - отметил Трамп.

При этом он добавил, что Тегеран стал более сговорчивым на переговорах, чем раньше.

Глава Вашингтонской администрации также подчеркнул, что США продолжают наращивать военное присутствие в регионе.

"У нас больше оружия и боеприпасов гораздо более высокого качества, чем раньше, - сказал Трамп. - У нас самое лучшее оборудование. У нас есть базы по всему миру. Все они оснащены оборудованием. Мы можем использовать все это и будем использовать, если понадобится".