Tramp: İran Hörmüz boğazında ABŞ gəmilərinə hücum etsə, yer üzündən silinəcək
- 04 may, 2026
- 21:55
Donald Tramp bildirib ki, İran hərbçiləri gəmiləri Hörmüz boğazından keçirən ABŞ gəmilərinə hücum edərlərsə, İslam Respublikası yer üzündən silinəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o "Fox News"a müsahibəsində bildirib.
"Ya İran bizimlə xoşniyyətli razılaşmaya gedəcək, ya da hərbi əməliyyatlar davam edəcək", - Tramp qeyd edib.
Bununla yanaşı, o əlavə edib ki, Tehran danışıqlarda əvvəlkinə nisbətən daha çox güzəştə gedir.
Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ regionda hərbi iştirakını artırmağa davam edir.
"Bizim əvvəlkinə nisbətən qat-qat yüksək keyfiyyətli çoxsayda silah və sursatımız var", - Tramp bildirib və əlavə edib ki, ABŞ ordusu ən yaxşı avadanlıqlara sahibdir: "Bütün dünyada bazalarımız var. Onların hamısı avadanlıqla təchiz olunub. Biz bütün bunlardan istifadə edə bilərik və lazım gələrsə, istifadə edəcəyik".