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    Rumıniya və Türkiyə Qara dənizdə təhlükəsizliyi ortaq prioritet adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2026
    • 13:51
    Rumıniya və Türkiyə Qara dənizdə təhlükəsizliyi ortaq prioritet adlandırıb

    Rumıniya və Türkiyə Qara dənizdə təhlükəsizliyin təmin edilməsini ümumi prioritet adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rumıniyanın xarici işlər naziri Dan Nekulesku Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla ilk telefon danışığının yekunlarına əsasən bildirib.

    "Bizim geniş ikitərəfli gündəliyimiz var və ortaq prioritetimiz var - bu, Qara dənizdə təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. Ticarət gəmilərinə hücumlar yolverilməzdir. Qara dəniz üzrə müttəfiqlər olaraq birlikdə hərəkət etməliyik", - Nekulesku "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    Onun sözlərinə görə, tərəflər NATO çərçivəsində əməkdaşlığı gücləndirmək və Bolqarıstanla üçtərəfli danışıqları aktivləşdirmək niyyətindədirlər.

    "Qara dənizdəki hadisələr bütün ölkələrə təsir edir. Rumıniya və Türkiyə regionun sabitliyi və qarşılıqlı əlaqəsi naminə əməkdaşlığı gücləndirəcək", - rumıniyalı nazir qeyd edib.

    Qara dəniz Rumıniya Türkiyə Cümhuriyyəti
    Румыния и Турция назвали безопасность в Черном море общим приоритетом
    MiniBoss
    MiniBoss

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