Румыния и Турция назвали безопасность в Черном море общим приоритетом
- 24 октября, 2026
- 13:30
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Румыния и Турция назвали обеспечение безопасности в Черном море общим приоритетом.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Румынии Дан Некулэеску по итогам первого телефонного разговора с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"Сегодня состоялся хороший первый разговор с моим турецким коллегой Хаканом Фиданом. У нас обширная двусторонняя повестка и общий приоритет - обеспечение безопасности в Черном море. Нападения на коммерческие суда недопустимы. Как союзники по Черному морю, мы должны действовать сообща", - написал Некулэеску на своей странице в соцсети X.
По его словам, стороны намерены укреплять сотрудничество в рамках НАТО и активизировать трехсторонние переговоры с Болгарией.
"События в Черном море влияют на страны по всему миру. Румыния и Турция будут укреплять сотрудничество ради стабильности и взаимосвязанности региона", - отметил глава румынского внешнеполитического ведомства.
Good first conversation today with my Turkish counterpart @HakanFidan. We have a full bilateral agenda ahead and a shared priority: a safer Black Sea. Attacks on commercial ships are unacceptable. As Black Sea Allies, we have to act together. We will work more closely within @NATO and step up our trilateral talks with Bulgaria. What happens in the Black Sea affects countries around the world. Romania and Türkiye will cooperate more for a stable and connected region.— Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 24, 2026