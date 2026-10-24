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    Румыния и Турция назвали безопасность в Черном море общим приоритетом

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 13:30
    Румыния и Турция назвали безопасность в Черном море общим приоритетом

    Румыния и Турция назвали обеспечение безопасности в Черном море общим приоритетом.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Румынии Дан Некулэеску по итогам первого телефонного разговора с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

    "Сегодня состоялся хороший первый разговор с моим турецким коллегой Хаканом Фиданом. У нас обширная двусторонняя повестка и общий приоритет - обеспечение безопасности в Черном море. Нападения на коммерческие суда недопустимы. Как союзники по Черному морю, мы должны действовать сообща", - написал Некулэеску на своей странице в соцсети X.

    По его словам, стороны намерены укреплять сотрудничество в рамках НАТО и активизировать трехсторонние переговоры с Болгарией.

    "События в Черном море влияют на страны по всему миру. Румыния и Турция будут укреплять сотрудничество ради стабильности и взаимосвязанности региона", - отметил глава румынского внешнеполитического ведомства.

    Хакан Фидан Североатлантический альянс (НАТО) МИД Турции
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