İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Türkiyə Yunanıstanı Qərbi Trakya türklərinin iradəsinə hörmət etməyə çağırıb

    Region
    • 24 oktyabr, 2026
    • 13:15
    Türkiyə Yunanıstanı Qərbi Trakya türklərinin iradəsinə hörmət etməyə çağırıb

    Türkiyə Yunanıstanı Qərbi Trakya türklərinin iradəsinə, insan haqlarına və din azadlığına hörmət etməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi sözügedən məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb.

    Qeyd olunub ki, Yunanıstan Gümülcine və İskeçədə qondarma müftilər təyin etməklə Qərbi Trakya türk azlığının Lozanna Sülh Müqaviləsi və beynəlxalq sazişlərlə təminat altına alınan əsas hüquq və azadlıqlarını görməzdən gəlir.

    "Yunanıstan öz ölkəsində rəsmi azlıq statusuna malik Qərbi Trakya türk azlığının özünün seçdiyi müftiləri tanımamaqda israr edərək azlığın iradəsini və din azadlığını nəzərə almır, əsas insan hüquqlarına təhrif olunmuş yanaşmasını bir daha ortaya qoyur.

    Yunanıstan hakimiyyətini azlığın seçdiyi legitim müftiləri tanımağa və təyin olunmuş müftiləri qəbul etdirmək cəhdlərindən əl çəkməyə çağırırıq", - məlumatda vurğulanıb.

    İnsan haqları Türkiyə Cümhuriyyəti Yunanıstan
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:51
    Rumıniya və Türkiyə Qara dənizdə təhlükəsizliyi ortaq prioritet adlandırıb
    Digər ölkələr
    13:39
    "Black Sea Energy Cable" üzrə yekun investisiya qərarının qəbul edilməsi üçün Yol Xəritəsi hazırlanır
    Energetika
    13:28
    İordaniyada kilsədə baş verən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 8 nəfərə çatıb
    Digər ölkələr
    13:20
    Qərbi Avropa ölkələrindən Azərbaycana turist axını 6 %-dən çox artıb
    Turizm
    13:15
    Türkiyə Yunanıstanı Qərbi Trakya türklərinin iradəsinə hörmət etməyə çağırıb
    Region
    13:01
    Foto
    U-15 dünya çempionatının ilk oyun günündə rəsmilərin Hövsan Yarış Kompleksinə səfəri baş tutub
    Futbol
    13:00
    Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 8 % artıb
    Maliyyə
    12:47
    Elin Süleymanov: Cənubi Qafqaz sülh nümunəsinə çevrilib
    Xarici siyasət
    12:41
    Foto
    Xaçmazda bir hektardan artıq ərazini əhatə edən park yenidən qurulur
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti