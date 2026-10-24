Türkiyə Yunanıstanı Qərbi Trakya türklərinin iradəsinə hörmət etməyə çağırıb
- 24 oktyabr, 2026
- 13:15
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Türkiyə Yunanıstanı Qərbi Trakya türklərinin iradəsinə, insan haqlarına və din azadlığına hörmət etməyə çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi sözügedən məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb.
Qeyd olunub ki, Yunanıstan Gümülcine və İskeçədə qondarma müftilər təyin etməklə Qərbi Trakya türk azlığının Lozanna Sülh Müqaviləsi və beynəlxalq sazişlərlə təminat altına alınan əsas hüquq və azadlıqlarını görməzdən gəlir.
"Yunanıstan öz ölkəsində rəsmi azlıq statusuna malik Qərbi Trakya türk azlığının özünün seçdiyi müftiləri tanımamaqda israr edərək azlığın iradəsini və din azadlığını nəzərə almır, əsas insan hüquqlarına təhrif olunmuş yanaşmasını bir daha ortaya qoyur.
Yunanıstan hakimiyyətini azlığın seçdiyi legitim müftiləri tanımağa və təyin olunmuş müftiləri qəbul etdirmək cəhdlərindən əl çəkməyə çağırırıq", - məlumatda vurğulanıb.