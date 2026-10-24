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    Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 8 % artıb

    Maliyyə
    • 24 oktyabr, 2026
    • 13:00
    Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 8 % artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsinin dəyəri 2 milyard 309,8 milyon manat olub.

    Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 8 % çoxdur.

    Doqquz ayda özəl sektorda ictimai iaşə dövriyyəsinin 50 %-i hüquqi şəxslərin, digər 50 %-i isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin payına düşüb.

    O cümlədən, hüquqi şəxslər üzrə dövriyyənin dəyəri əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 6,1 % artaraq 1 milyard 149,2 milyon manat olub.

    İctimai iaşə dövriyyəsi Dövlət Statistika Komitəsi
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