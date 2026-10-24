"Black Sea Energy Cable" üzrə yekun investisiya qərarının qəbul edilməsi üçün Yol Xəritəsi hazırlanır
Energetika
- 24 oktyabr, 2026
- 13:39
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"Black Sea Energy Cable" layihəsi üzrə yekun investisiya qərarının qəbul edilməsi üçün Yol Xəritəsi hazırlanır.
Bu barədə "Report" GECO-ya istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənir
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