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    "Black Sea Energy Cable" üzrə yekun investisiya qərarının qəbul edilməsi üçün Yol Xəritəsi hazırlanır

    Energetika
    • 24 oktyabr, 2026
    • 13:39
    Black Sea Energy Cable üzrə yekun investisiya qərarının qəbul edilməsi üçün Yol Xəritəsi hazırlanır

    "Black Sea Energy Cable" layihəsi üzrə yekun investisiya qərarının qəbul edilməsi üçün Yol Xəritəsi hazırlanır.

    Bu barədə "Report" GECO-ya istinadən xəbər verir.

    Xəbər yenilənir

    Black Sea Energy Cable Yol xəritəsi GECO birgə müəssisəsi
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