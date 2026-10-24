Подготовка дорожной карты по проекту энергокабеля через Черное море вышла на активную фазу

В настоящее время инициатива по созданию "Зеленого энергетического коридора" (Caspian-Black Sea-Europe Green Energy Corridor) проходит стадию формирования тендерной документации и разработки дорожной карты для принятия финального инвестиционного решения (FID).

Как сообщает Report со ссылкой на Green Energy Corridor Power Company (GECO), проект направлен на передачу электроэнергии, генерируемой из возобновляемых источников энергии - ветровых, солнечных и гидроэлектрических станций Азербайджана и Грузии - в государства Европейского союза.

Суммарная мощность коридора после полного развертывания достигнет 3,9 ГВт. Инфраструктурная основа включает три автономные системы высоковольтной передачи постоянного тока (HVDC), построенные на преобразователях напряжения (VSC) с параметрами ±525 кВ и мощностью 1 300 МВт каждая.

Первый этап (запуск намечен на 2032 год) - маршрут Баку-Ксани-Анаклия-Констанца-Юг (Румыния) с сухопутным продлением до подстанции Альбертирша близ Будапешта (Венгрия) при пропускной способности в 2 000 МВт. Длина участка составляет приблизительно 3 040 км.

Второй этап (запуск намечен на 2036 год) - маршрут Баку-Цкалтубо-Поти-Домнешть (Румыния) общей протяженностью около 2 340 км. Третий этап (запуск намечен на 2040 год) - маршрут Баку-Цкалтубо-Поти-Констанца-Юг длиной порядка 2 020 км.

Подводная часть каждого канала будет проложена по дну Черного моря от грузинского побережья до Румынии. Длина подводных кабельных участков составит около 1 120 км, при этом максимальная глубина прокладки на абиссальной равнине достигнет 2 200 метров. Сухопутные преобразовательные станции на территории Грузии (Ксани и Цкалтубо) обеспечат двунаправленное подключение коридора к национальной энергосети для экспорта избыточной и импорта недостающей электроэнергии.

Инфраструктура коридора включена в десятилетний план сетевого развития Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E TYNDP 2026) под идентификаторами 1248 и 1244. В ходе подготовки технико-экономического обоснования компанией CESI была также подробно проанализирована возможность прокладки параллельного магистрального трубопровода для транспортировки "зеленого водорода" из Азербайджана в Венгрию протяженностью около 3 000 км (в том числе 1 115 км подводного сегмента) с оценочной стоимостью от 6,6 до 13 млрд евро. Тем не менее по результатам проведенного анализа участники инициативы решили временно приостановить реализацию водородного компонента, сделав приоритетом передачу электроэнергии. Среди основных причин указываются значительный пересмотр европейскими потребителями прогнозов по импорту водорода до 2040 года в сторону уменьшения, а также более высокая экономическая рентабельность HVDC-линий.

Проект водородного трубопровода сохраняется как перспективная опция и будет повторно рассмотрен по мере становления водородного рынка в Евросоюзе. Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и транспортировки "зеленой энергии" между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии при содействии Европейской комиссии было подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте.