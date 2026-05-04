Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Россия объявила перемирие с Украиной на 8 и 9 мая по случаю Дня Победы

    В регионе
    • 04 мая, 2026
    • 21:26
    Россия объявила перемирие с Украиной на 8 и 9 мая по случаю Дня Победы

    Россия объявляет прекращение огня на 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в Минобороны РФ.

    "В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в заявлении.

    Москва в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что Киев последует ее примеру, говорится в заявлении. При этом в ведомстве подчеркнули, что ВС РФ нанесут ответный удар по центру украинской столицы в случае попыток Украины нанести удары по территории России на период празднования Дня Победы.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получал официального предложения от России о перемирии.

    Минобороны РФ Российско-украинский конфликт Прекращение огня
    Rusiya 8 və 9 may tarixlərində Ukrayna ilə atəşkəs elan edib
    Russia declares ceasefire with Ukraine on May 8-9 in honor of Victory Day

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей