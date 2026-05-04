Россия объявила перемирие с Украиной на 8 и 9 мая по случаю Дня Победы

Россия объявляет прекращение огня на 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в заявлении.

Москва в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что Киев последует ее примеру, говорится в заявлении. При этом в ведомстве подчеркнули, что ВС РФ нанесут ответный удар по центру украинской столицы в случае попыток Украины нанести удары по территории России на период празднования Дня Победы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получал официального предложения от России о перемирии.