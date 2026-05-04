Зеленский: Украина не получала официального предложения о прекращении огня на 9 мая

С украинской стороной никто не связывался и не предлагал прекращение огня на 9 мая.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский журналистам на полях 8-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

"Американцы поговорили с русскими по поводу того, что там может быть на 9 мая: cease-fire или не cease-fire, с нами официально никто не связывался, ничего официально не предлагал", – сказал он.

Зеленский отметил, что "это война России против Украины", поэтому важно, чтобы украинская сторона знала, о чем договариваются Москва и Вашингтон. Он добавил, что данное предложение РФ о прекращении огня, тем более на один день, весьма противоречиво на фоне продолжающихся масштабных ударов по Украине, в результате которых гибнут мирные жители.

"Сегодня Мерефа, вчера Днепр, погибшие, раненые, взрослые, дети... Извините, после такого сказать, например, остановить ракетно-дронные удары по украинским городам, громадам, за один день до парада – несерьезно", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 29 апреля российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить перемирие с Украиной на День Победы (9 мая).