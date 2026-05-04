İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Şəhidin "Vətən uğrunda" medalı İmişlidə ailəsinə təqdim edilib

    Digər
    • 04 may, 2026
    • 20:54
    Şəhidin Vətən uğrunda medalı İmişlidə ailəsinə təqdim edilib

    Aprel döyüşləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalan Dədəkişiyev Cavid Gülbaba oğlunun ailəsinə igid döyüşçünün təltif olunduğu "Vətən uğrunda" medalı təqdim edilib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, tədbirdə şəhidin ailə üzvləri, İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi və dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak ediblər.

    Şəhidin atası Gülbaba Dədəkişiyev oğlunun xidmətlərinin dövlət səviyyəsində yüksək qiymətləndirildiyinə, həmçinin göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya minnətdarlığını ifadə edib.

    Qeyd edək ki, şəhid 1988-ci il iyulun 5-də İmişli rayonunun Qaralar kəndində anadan olub. Aprel döyüşləri zamanı Tərtər rayonunun Talış kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edən Cavid elə həmin istiqamətdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlığa görə ölümündən sonra "İgidliyə görə" medalı ilə təltif edilib.

    Şəhidin Vətən uğrunda medalı İmişlidə ailəsinə təqdim edilib
    Şəhidin Vətən uğrunda medalı İmişlidə ailəsinə təqdim edilib
    Şəhidin Vətən uğrunda medalı İmişlidə ailəsinə təqdim edilib
    2016-cı il Aprel döyüşləri Şəhidlər İmişli

    Son xəbərlər

    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    23:32

    Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılır

    İqtisadiyyat
    23:28

    Meloni: Prezident Əliyevlə İranla bağlı böhran ətrafında fikir mübadiləsi apardıq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti