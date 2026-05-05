    Uolts: ABŞ və müttəfiqləri İranla bağlı BMT TŞ-nin qətnamə layihəsini hazırlayacaq

    ABŞ Bəhreyn və Fars körfəzindəki müttəfiqləri ilə birlikdə Hörmüz boğazındakı vəziyyətlə əlaqədar İranı məsuliyyətə cəlb etməyə yönəlmiş BMT Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) qətnamə layihəsini hazırlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin BMT-dəki səfiri Mayk Uolts bildirib.

    "Qətnamə layihəsi İrandan boğazda dəniz minalarının yerləşdirilməsini dayandırmağı, keçid üçün haqq almaqdan imtina etməyi və artıq quraşdırılmış partlayıcı qurğuların sayını və yerini açıqlamağı tələb edəcək", - məlumatda bildirilir.

    Uoltsun sözlərinə görə, layihə İranla hazırkı atəşkəs şəraitində beynəlxalq ticarətə, xüsusən də Asiya iqtisadiyyatlarına qarşı təhdidlər üzərində cəmlənib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də bir sıra şəhərlərə aviazərbələr endirərək İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıblar. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzi ölkələrindəki Amerika hərbi bazalarına hücum edib.

    2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə İran, ABŞ və onların müttəfiqləri iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər, daha sonra isə Amerika lideri Donald Tramp onu qeyri-müəyyən müddətə uzadıb. Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar baş tutub. Uzun sürən müzakirələrdən sonra tərəflər razılığa gələ bilməyiblər.

    Tehrana təzyiq vasitəsi kimi ABŞ İran limanlarının və Hörmüz boğazından keçidin blokadaya alındığını elan edib. Öz növbəsində İran, Hörmüzün Fars körfəzi ölkələrinə gedən gəmilər üçün artıq bağlı olduğunu bildirib. Regiondakı vəziyyət qlobal enerji böhranına səbəb olub.

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

