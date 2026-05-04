    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    США совместно с Бахрейном и союзниками в Персидском заливе подготовят проект резолюции Совета Безопасности ООН, направленной на привлечение Ирана к ответственности в связи с ситуацией в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом заявил посол США при ООН Майк Уолтц.

    "Проект резолюции потребует от Ирана прекратить установку морских мин в проливе, отказаться от взимания платы за проход и раскрыть количество и местоположение уже установленных взрывных устройств", - говорится в сообщении.

    По словам Уолтца, проект имеет "более узкую цель" и сосредоточен на угрозах международной торговле, особенно для экономик Азии, в условиях текущего перемирия с Ираном.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.

