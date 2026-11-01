Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В "Забеге Победы" в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек

    Индивидуальные
    • 01 ноября, 2026
    • 14:12
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек

    В Баку прошел традиционный "Забег Победы", приуроченный к 6-й годовщине победы в Отечественной войне.

    Как сообщает Report, соревнование было организовано Министерством молодежи и спорта совместно с Операционной компанией Baku City Circuit.

    На церемонии открытия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, затем минутой молчания почтили светлую память шехидов, отдавших жизнь за Родину.

    Участники стартовали в Приморском национальном парке, вблизи фонтана "Семь красавиц", и преодолели дистанцию в 10 километров.

    Дети шехидов Отечественной войны стали почетными участниками нынешнего "Забега Победы". Они встречали спортсменов на финишной линии и вручали медаль каждому участнику, завершившему дистанцию.

    В этом году в "Забеге Победы" приняли участие более 2 000 человек. Это самый высокий показатель за все время проведения соревнования с 2021 года.

    Среди мужчин первое место занял Бахтияр Аскерли, второе - Логман Исрафилли, третье - Али Рзазаде. В женских соревнованиях победу одержала Анна Юсупова. Гянира Гасанова заняла второе место, Арзу Мамедбекова - третье.

    Награды победителям вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов.

    В течение двух дней в развлекательной зоне, действовавшей в Приморском национальном парке, проводились различные мероприятия. В концертной программе, организованной после забега, выступили народная артистка Ройя, известные певцы Мурад Ариф и Мардан.

    Все средства, полученные от регистрации для участия в забеге, будут перечислены в Фонд YAŞAT.

    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    В Забеге Победы в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
    Забег Победы
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