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    МВД Германии обвинило левых радикалов и экстремистов в беспорядках в стране

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 14:08
    МВД Германии обвинило левых радикалов и экстремистов в беспорядках в стране

    Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт обвинил в произошедших в стране беспорядках левых радикалов и экстремистов.

    Как передает Report, об этом министр заявил в интервью газете Bild.

    "Вспышки насилия удалось предотвратить благодаря самоотверженной работе наших полицейских. Выбранная полицией концепция - масштабное присутствие и децентрализованное распределение сил - дала результат", - отметил Добриндт.

    По его словам, вчерашние акции протеста проходили относительно спокойно, пока склонные к насилию левые группировки и экстремисты из мигрантской среды не инициировали беспорядки. Он подчеркнул, что нарушители будут установлены и привлечены к ответственности.

    "За подобное нарушение общественного порядка должны последовать суровые наказания", - подчеркнул он.

    Напомним, что массовые антиправительственные акции прошли 31 октября более чем в 30 городах Германии, в том числе в Берлине, Гамбурге, Кёльне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте.

    Александер Добриндт МВД Германии Акции протеста в Германии
    Almaniya DİN ölkədəki iğtişaşlara görə solçu radikalları və ekstremistləri təqsirləndirib
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