МВД Германии обвинило левых радикалов и экстремистов в беспорядках в стране

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт обвинил в произошедших в стране беспорядках левых радикалов и экстремистов.

Как передает Report, об этом министр заявил в интервью газете Bild.

"Вспышки насилия удалось предотвратить благодаря самоотверженной работе наших полицейских. Выбранная полицией концепция - масштабное присутствие и децентрализованное распределение сил - дала результат", - отметил Добриндт.

По его словам, вчерашние акции протеста проходили относительно спокойно, пока склонные к насилию левые группировки и экстремисты из мигрантской среды не инициировали беспорядки. Он подчеркнул, что нарушители будут установлены и привлечены к ответственности.

"За подобное нарушение общественного порядка должны последовать суровые наказания", - подчеркнул он.

Напомним, что массовые антиправительственные акции прошли 31 октября более чем в 30 городах Германии, в том числе в Берлине, Гамбурге, Кёльне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте.