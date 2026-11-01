В Индии при столкновении местных этнических групп погибли пять человек

В штате Манипур на северо-востоке Индии при столкновениях местных жителей на этнической почве погибли пять человек.

Как передает Report, об этом Reuters сообщает со ссылкой на сегодняшнее заявление местной полиции.

"Пять человек погибли в результате двух отдельных инцидентов. В субботу в районе Нони трое мужчин из племени куки были убиты в перестрелке между неустановленными вооруженными группировками.

Тела двух других мужчин из той же общины, пропавших без вести в начале этой недели, были обнаружены в районе Кангпокпи в воскресенье утром в результате поисковой операции", - говорится в заявлении.

В племени куки обвинили в убийствах сепаратистские группировки нагов, назвав их "прямым неспровоцированным нападением... на их родной земле".

Убийства произошли на фоне массовых протестов, в которых приняли участие сотни тысяч человек в столице штата Манипур - Импхале и других районах. Протестующие требовали отмены соглашения о прекращении огня между вооруженными группировками куки и индийскими властями.

Преимущественно христианские племена куки ‌и ⁠нага имеют долгую историю конфликтов из-за притязаний на этнические территории в отдаленном северо-восточном штате.