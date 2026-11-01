В Индии при столкновении местных этнических групп погибли пять человек
- 01 ноября, 2026
- 15:07
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В штате Манипур на северо-востоке Индии при столкновениях местных жителей на этнической почве погибли пять человек.
Как передает Report, об этом Reuters сообщает со ссылкой на сегодняшнее заявление местной полиции.
"Пять человек погибли в результате двух отдельных инцидентов. В субботу в районе Нони трое мужчин из племени куки были убиты в перестрелке между неустановленными вооруженными группировками.
Тела двух других мужчин из той же общины, пропавших без вести в начале этой недели, были обнаружены в районе Кангпокпи в воскресенье утром в результате поисковой операции", - говорится в заявлении.
В племени куки обвинили в убийствах сепаратистские группировки нагов, назвав их "прямым неспровоцированным нападением... на их родной земле".
Убийства произошли на фоне массовых протестов, в которых приняли участие сотни тысяч человек в столице штата Манипур - Импхале и других районах. Протестующие требовали отмены соглашения о прекращении огня между вооруженными группировками куки и индийскими властями.
Преимущественно христианские племена куки и нага имеют долгую историю конфликтов из-за притязаний на этнические территории в отдаленном северо-восточном штате.