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    В Индии при столкновении местных этнических групп погибли пять человек

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 15:07
    В Индии при столкновении местных этнических групп погибли пять человек

    В штате Манипур на северо-востоке Индии при столкновениях местных жителей на этнической почве погибли пять человек.

    Как передает Report, об этом Reuters сообщает со ссылкой на сегодняшнее заявление местной полиции.

    "Пять человек погибли в результате двух отдельных инцидентов. В субботу в районе Нони трое мужчин из племени куки были убиты в перестрелке между неустановленными вооруженными группировками.

    Тела двух других мужчин из той же общины, пропавших без вести в начале этой недели, были обнаружены в районе Кангпокпи в воскресенье утром в результате поисковой операции", - говорится в заявлении.

    В племени куки обвинили в убийствах сепаратистские группировки нагов, назвав их "прямым неспровоцированным нападением... на их родной земле".

    Убийства произошли на фоне массовых протестов, в которых приняли участие сотни тысяч человек в столице штата Манипур - Импхале и других районах. Протестующие требовали отмены соглашения о прекращении огня между вооруженными группировками куки и индийскими властями.

    Преимущественно христианские племена куки ‌и ⁠нага имеют долгую историю конфликтов из-за притязаний на этнические территории в отдаленном северо-восточном штате.

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