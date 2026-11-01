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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Hindistanda yerli etnik qruplar arasında toqquşmalar nəticəsində beş nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2026
    • 15:37
    Hindistanda yerli etnik qruplar arasında toqquşmalar nəticəsində beş nəfər ölüb

    Hindistanın şimal-şərqindəki Manipur ştatında yerli sakinlər arasında etnik zəmində baş verən toqquşmalarda beş nəfər ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" polisə istinadən xəbər verib.

    "İki ayrı hadisədə beş nəfər həlak olub. Şənbə günü Kuki qəbiləsindən üç kişi Noni rayonunda naməlum silahlı qruplar arasında baş verən atışmada həlak olub.

    Bu həftənin əvvəlində itkin düşən eyni icmadan olan daha iki kişinin meyiti bazar günü səhər axtarış əməliyyatından sonra Kanqpokpi rayonunda tapılıb", - açıqlamada bildirilir.

    Kuki qəbiləsi Naqa separatçı qruplarını "doğma torpaqlarına birbaşa, səbəbsiz hücum"da təqsirləndirib.

    Qətllər Manipurun paytaxtı İmphalda və digər rayonlarda yüz minlərlə insanın iştirak etdiyi kütləvi etirazlar fonunda baş verib. Etirazçılar silahlı Kuki qrupları ilə Hindistan hökuməti arasında atəşkəs müqaviləsinin ləğvini tələb ediblər.

    Əsasən xristian olan Kuki və Naqa qəbilələrinin ucqar şimal-şərq əyalətində etnik ərazi iddiaları ilə bağlı münaqişənin tarixi uzundur.

    Etnik münaqişə Ölənlərin sayı Hindistan
    В Индии при столкновении местных этнических групп погибли пять человек
    Five killed in fresh ethnic violence in India's Manipur state
    44 filmi
    44 filmi

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