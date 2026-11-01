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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 14:32
    Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Турции.

    Как сообщает Report, об этом украинский лидер рассказал в интервью CNN Türk.

    "Я знаю, что у президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана есть свои связи с Путиным. По этой причине мы поддерживаем встречу в Турции. Но здесь есть очень важный момент. Как вы и сказали, в Турции и без того состоялось множество встреч, а в Объединенных Арабских Эмиратах также прошли встречи между техническими группами и делегациями. Были достигнуты различные результаты, но война продолжается", - заявил президент Украины.

    Он подчеркнул, что если после встречи лидеров не будет прогресса, тогда вопросов станет больше, и эта ситуация будет расценена как поражение дипломатии.

    "Потому что, когда встречаются технические группы, они могут испытывать трудности в достижении результата. Но я не думаю, что существует проблема, которую мы не сможем решить, когда мы, как лидеры, проявим свою волю. По этой причине я хочу встретиться именно как лица, принимающие решения", - добавил Зеленский.

    Владимир Зеленский Владимир Путин Российско-украинский конфликт
    "CNN Türk": Zelenski Putinlə Türkiyədə görüşə hazırdır
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