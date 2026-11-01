Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Турции.

Как сообщает Report, об этом украинский лидер рассказал в интервью CNN Türk.

"Я знаю, что у президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана есть свои связи с Путиным. По этой причине мы поддерживаем встречу в Турции. Но здесь есть очень важный момент. Как вы и сказали, в Турции и без того состоялось множество встреч, а в Объединенных Арабских Эмиратах также прошли встречи между техническими группами и делегациями. Были достигнуты различные результаты, но война продолжается", - заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что если после встречи лидеров не будет прогресса, тогда вопросов станет больше, и эта ситуация будет расценена как поражение дипломатии.

"Потому что, когда встречаются технические группы, они могут испытывать трудности в достижении результата. Но я не думаю, что существует проблема, которую мы не сможем решить, когда мы, как лидеры, проявим свою волю. По этой причине я хочу встретиться именно как лица, принимающие решения", - добавил Зеленский.