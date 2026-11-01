СБР атаковали дронами энергообъекты на востоке Судана

"Силы быстрого реагирования" (СБР) атаковали беспилотниками электрическую подстанцию и нефтеперекачивающую станцию в городе Хайя на востоке Судана.

Как передает Report, об этом сообщил портал Sudan Tribune со ссылкой на местные источники.

Согласно информации, в результате ударов, нанесенных днем ранее, энергообъекты получили повреждения, начался пожар.

Уточняется, что нефтяной объект является частью трубопровода, по которому сырая нефть транспортируется из Южного Судана к порту Башайер на побережье Красного моря (на востоке страны). Кроме того, беспилотник нанес удар по электрической подстанции Хайи, строительство которой находилось на завершающей стадии. Объект должен был способствовать улучшению электроснабжения Порт-Судана.

Отмечается, что это уже второй случай за последние три дня, когда энергетическая инфраструктура в Хайе становится целью атаки.

Ранее 13 электрораспределительных станций в штатах Гедареф, Хартум, Эль-Гезира, Красное Море, Сеннар, Белый Нил и Южный Кордофан получили серьезные повреждения, что привело к масштабным отключениям электроэнергии.