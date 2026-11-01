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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Çevik Reaksiya Qüvvələri Sudanın şərqində enerji obyektlərinə dronlarla hücum edib

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2026
    • 15:16
    Çevik Reaksiya Qüvvələri Sudanın şərqində enerji obyektlərinə dronlarla hücum edib

    Çevik Reaksiya Qüvvələri Sudanın şərqindəki Haya şəhərində elektrik yarımstansiyasına və neft nasos stansiyasına dronlarla hücum edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Sudan Tribune" yerli mənbələrə istinadən xəbər yayıb.

    Məlumata görə, bir gün əvvəl baş verən hücumlar nəticəsində elektrik obyektlərinə ziyan dəyib və yanğın başlayıb.

    Neft obyektinin Cənubi Sudandan Qırmızı dəniz sahilindəki (ölkənin şərqində) Başayer limanına xam neft nəql edən boru kəmərinin bir hissəsi olduğu bildirilir. Bundan əlavə, tikintisi son mərhələdə olan Haya elektrik yarımstansiyasına dron zərbəsi endirilib. Obyekt Port-Sudanın enerji təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu.

    Bu, son üç gündə Hayadakı enerji infrastrukturunun hədəfə alındığı ikinci haldır.

    Bundan əvvəl Qedaref, Xartum, Əl-Qəzira, Qırmızı dəniz, Sennar, Ağ Nil və Cənubi Kordofan ştatlarında 13 elektrik paylama stansiyası ciddi ziyan görüb və bu da genişmiqyaslı elektrik kəsintilərinə səbəb olub.

    Çevik reaksiya qüvvələri Dron hücumu Sudan
    СБР атаковали дронами энергообъекты на востоке Судана
    Drone strikes target power and oil facilities in eastern Sudan
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