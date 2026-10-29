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    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektoru üzrə büdcə daxilolmaları 10 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 12:15
    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektoru üzrə büdcə daxilolmaları 10 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın dövlət büdcəsinin qeyri-neft-qaz sektoru üzrə daxilolmaları 16 milyard 381,3 milyon manat olub ki, bu da proqnozdan 1 %, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 9,3 % çoxdur.

    Bu barədə "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Hesabat dövründə büdcə daxilolmalarında qeyri-neft-qaz sektorunun payı 55,9 % olub.

    9 ayda dövlət büdcəsinin gəlirlərində qeyri-neft-qaz sektoru üzrə daxilolmaların 63 %-ni və ya 1 0327,9 milyon manatını vergi orqanlarının xətti ilə daxilolmalar, 30,4 %-ni və ya 4973,3 milyon manatını gömrük orqanlarının xətti ilə daxilolmalar, 3,3 %-ni və ya 543,2 milyon manatını dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, 3 %-ni və ya 493,7 milyon manatını sair daxilolmalar, 0,3 %-ni və ya 43,2 milyon manatını dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmaları təşkil edib.

    Büdcə daxilolmaları Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi
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