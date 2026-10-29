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    Ненефтегазовые бюджетные доходы Азербайджана за 9 мес. выросли почти на 10%

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 12:37
    Ненефтегазовые бюджетные доходы Азербайджана за 9 мес. выросли почти на 10%

    Ненефтегазовый сектор в январе-сентябре текущего года обеспечил поступления в государственный бюджет Азербайджана в размере 16 млрд 381,3 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 1% больше прогноза и на 9,3% - показателя за аналогичный период прошлого года.

    Доля ненефтегазового сектора в общем объеме бюджетных поступлений составила 55,9%.

    За 9 месяцев 63% поступлений или 10 млрд 327,9 млн манатов, пришлось на налоговые органы, 30,4%, или 4 млрд 973,3 млн манатов, - на таможенные органы. Еще 3,3%, или 543,2 млн манатов, составили доходы от платных услуг организаций, финансируемых из госбюджета, 3%, или 493,7 млн манатов, - прочие поступления, а 0,3%, или 43,2 млн манатов, - доходы от сдачи государственного имущества в аренду.

    Государственный бюджет Азербайджана Поступления в госбюджет Ненефтегазовый сектор Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sektoru üzrə büdcə daxilolmaları 10 %-ə yaxın artıb
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