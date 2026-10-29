Ненефтегазовые бюджетные доходы Азербайджана за 9 мес. выросли почти на 10%

Ненефтегазовый сектор в январе-сентябре текущего года обеспечил поступления в государственный бюджет Азербайджана в размере 16 млрд 381,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 1% больше прогноза и на 9,3% - показателя за аналогичный период прошлого года.

Доля ненефтегазового сектора в общем объеме бюджетных поступлений составила 55,9%.

За 9 месяцев 63% поступлений или 10 млрд 327,9 млн манатов, пришлось на налоговые органы, 30,4%, или 4 млрд 973,3 млн манатов, - на таможенные органы. Еще 3,3%, или 543,2 млн манатов, составили доходы от платных услуг организаций, финансируемых из госбюджета, 3%, или 493,7 млн манатов, - прочие поступления, а 0,3%, или 43,2 млн манатов, - доходы от сдачи государственного имущества в аренду.