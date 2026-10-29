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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycanda token ödənişləri gələn ildən ani ödənişlər sistemi ilə aparılacaq

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 12:16
    Azərbaycanda token ödənişləri gələn ildən ani ödənişlər sistemi ilə aparılacaq

    Gələn ildən etibarən token ödənişləri ani ödənişlər sistemi vasitəsilə həyata keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bildirib.

    O qeyd edib ki, hazırda bu sistem test rejimində sınaqdan keçirilir.

    Xəbər yenilənir

    Токенизация платежей в Азербайджане будет проводиться через систему мгновенных платежей с 2027г
    CBA: Azerbaijan to roll out payment tokenization through instant payment system in 2027
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