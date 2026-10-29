Azərbaycanda token ödənişləri gələn ildən ani ödənişlər sistemi ilə aparılacaq
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2026
- 12:16
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Gələn ildən etibarən token ödənişləri ani ödənişlər sistemi vasitəsilə həyata keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bildirib.
O qeyd edib ki, hazırda bu sistem test rejimində sınaqdan keçirilir.
Xəbər yenilənir
Токенизация платежей в Азербайджане будет проводиться через систему мгновенных платежей с 2027г
CBA: Azerbaijan to roll out payment tokenization through instant payment system in 2027
Son xəbərlər
12:37
Sabahın hava proqnozu açıqlanıbEkologiya
12:34
Əli Hüseynli: Korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik bazası daim təkmilləşirMilli Məclis
12:30
Azərbaycanda sosialyönümlü büdcə xərcləri 15 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:27
SOCAR-ın idarəsi 9 ayda qeyri-neft ixracından 251 milyon dollar gəlir əldə edibEnergetika
12:27
Azərbaycanda "Mastercard" və "Visa" tarifləri ilin sonuna qədər azaldılacaqMaliyyə
12:26
Foto
Ceyhun Bayramov: TDT-yə BMT BA-da müşahidəçi statusunun verilməsi üçün diplomatik səyləri artırmalıyıqXarici siyasət
12:22
Azərbaycanda milli ödəniş sisteminin dövriyyəsi 50 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:21
Foto
Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlibFutbol
12:20
AMB sədri: "Fiziki şəxslərin manatla əmanətləri son iki il yarımda 89 % artıb"Maliyyə