Токенизация платежей в Азербайджане будет проводиться через систему мгновенных платежей с 2027г

В Азербайджане со следующего года токенизация платежей будут осуществляться посредством системы мгновенных платежей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов.

Он отметил, что в настоящее время система проходит испытания в тестовом режиме.