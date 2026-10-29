Токенизация платежей в Азербайджане будет проводиться через систему мгновенных платежей с 2027г
Финансы
- 29 октября, 2026
- 12:25
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В Азербайджане со следующего года токенизация платежей будут осуществляться посредством системы мгновенных платежей.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов.
Он отметил, что в настоящее время система проходит испытания в тестовом режиме.
Azərbaycanda token ödənişləri gələn ildən ani ödənişlər sistemi ilə aparılacaq
Azerbaijan to roll out payment tokenization through instant payment system in 2027
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