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    Токенизация платежей в Азербайджане будет проводиться через систему мгновенных платежей с 2027г

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 12:25
    Токенизация платежей в Азербайджане будет проводиться через систему мгновенных платежей с 2027г

    В Азербайджане со следующего года токенизация платежей будут осуществляться посредством системы мгновенных платежей.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов.

    Он отметил, что в настоящее время система проходит испытания в тестовом режиме.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов
    Azərbaycanda token ödənişləri gələn ildən ani ödənişlər sistemi ilə aparılacaq
    Azerbaijan to roll out payment tokenization through instant payment system in 2027
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