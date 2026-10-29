Ceyhun Bayramov Ankarada Hakan Fidanla görüşüb
Xarici siyasət
- 29 oktyabr, 2026
- 12:16
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Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Ankarada keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 13-cü iclasında iştirak etmək üçün Türkiyədə səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında məlumat paylaşılıb.
Qeyd olunub ki, Ceyhun Bayramov Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan tərəfindən qarşılanıb.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan Jeyhun Bayramov has been welcomed by the Minister of Foreign Affairs of Türkiye Hakan Fidan, to attend the 13th Meeting of the Council of Foreign Ministers (CFM) of the Organization of Turkic States (OTS) in Ankara. @Turkic_States— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 29, 2026
Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом
Jeyhun Bayramov meets with Hakan Fidan in Ankara
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