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    Ceyhun Bayramov Ankarada Hakan Fidanla görüşüb

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2026
    • 12:16
    Ceyhun Bayramov Ankarada Hakan Fidanla görüşüb

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Ankarada keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 13-cü iclasında iştirak etmək üçün Türkiyədə səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında məlumat paylaşılıb.

    Qeyd olunub ki, Ceyhun Bayramov Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan tərəfindən qarşılanıb.

    Ceyhun Bayramov Hakan Fidan Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri
    Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом
    Jeyhun Bayramov meets with Hakan Fidan in Ankara
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