Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом
Внешняя политика
- 29 октября, 2026
- 12:23
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с визитом в Турции для участия в 13-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоится в Анкаре.
Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
Главу МИД Азербайджана встретил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan Jeyhun Bayramov has been welcomed by the Minister of Foreign Affairs of Türkiye Hakan Fidan, to attend the 13th Meeting of the Council of Foreign Ministers (CFM) of the Organization of Turkic States (OTS) in Ankara. @Turkic_States— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 29, 2026
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