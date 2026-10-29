Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с визитом в Турции для участия в 13-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоится в Анкаре.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Главу МИД Азербайджана встретил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.