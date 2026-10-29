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    Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 12:23
    Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с визитом в Турции для участия в 13-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоится в Анкаре.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

    Главу МИД Азербайджана встретил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джейхун Байрамов Хакан Фидан Организация тюркских государств (ОТГ) Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств (СМИД ОТГ)
    Ceyhun Bayramov Ankarada Hakan Fidanla görüşüb
    Jeyhun Bayramov meets with Hakan Fidan in Ankara
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